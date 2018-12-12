В Google объяснили, почему при поисковом запросе «идиот» появляется фото Трампа

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковая система при запросе слова «idiot» показывает фото американского президента Дональда Трампа. Это произошло на заседании судебного комитета Палаты представителей сената Соединенных Штатов.

Такой вопрос Пичаи задала политик-демократ Зои Лонгфрен, сообщает USA Today.

«Если вы поищете слово “идиот” в картинках, появляется фотография Дональда Трампа. Я только что это сделала. Как это происходит?» - спросила Лонгфрен.

Как заявил гендиректор Google, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая свыше 200 факторов, среди которых популярность, новизна и актуальность. Пичаи добавил, что результаты поиска вручную не регулируются.