Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Google объяснили, почему при поисковом запросе «идиот» появляется фото Трампа

Алескандра Арсентьева
17:52 12.12.2018
В Google заявили, что поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая множество факторов. Результаты поиска вручную не регулируются.
В Google объяснили, почему при поисковом запросе «идиот» появляется фото Трампа
Фото: Martin H. Simon Consolidated News Photos, Globallookpress

Генеральный директор Google Сундар Пичаи объяснил, почему поисковая система при запросе слова «idiot» показывает фото американского президента Дональда Трампа. Это произошло на заседании судебного комитета Палаты представителей сената Соединенных Штатов.

Такой вопрос Пичаи задала политик-демократ Зои Лонгфрен, сообщает USA Today.

«Если вы поищете слово “идиот” в картинках, появляется фотография Дональда Трампа. Я только что это сделала. Как это происходит?» - спросила Лонгфрен.

Картинка

Как заявил гендиректор Google, поиск сопоставляет картинки с ключевыми словами, учитывая свыше 200 факторов, среди которых популярность, новизна и актуальность. Пичаи добавил, что результаты поиска вручную не регулируются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.12.2018, 15:52
Селфи с Марса: зонд InSight сфотографировал себя на Красной планете
Дата12.12.2018, 17:37
«Юнармия» проведет первый конкурс лидеров
Дата12.12.2018, 12:58
Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в НХЛ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата12.12.2018, 18:04
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:21 Спорт
Туктамышева пропустит чемпионат России из-за воспаления легких
17:58 В стране и мире
Видео
В течение 12 часов: почему Мэй ждут вотум недоверия и отставка
17:57 Армия
Видео
«Лебеди» над океаном: кадры подготовки экипажей Ту-160 к учениям с венесуэльскими летчиками
17:56 В стране и мире
История «прародины человечества»: украинские женщины «основали» королевство амазонок
17:27 Спорт
Кокорин может стать калекой в СИЗО
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Жительницу Первоуральска затравили из-за участия в конкурсе красоты
Видео
Су-57 против F-35: военный эксперт рассказал, кто победит в гипотетическом бою
Видео
Путин повысил пенсии военнослужащим
Получившего серьезные травмы ведущего НТВ ночью выставили из больницы в Мюнхене
Видео
Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР
Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.