Жительницу Первоуральска затравили из-за участия в конкурсе красоты

Участницу регионального конкурса невест, который проходит в Первоуральске, затравили в социальных сетях. Девушка боролась за звание лучшей в номинации «Мисс Интернет».

Фотографию 34-летней Динары Мутыгуллиной, взятую с сайта конкурса, выложили в паблик в соцсети с многотысячной аудиторией. Пользователи не стали стесняться в выражениях и затравили девушку. Позже оскорбления сменились призывами помочь Мутыгуллиной победить. Фото девушки разошлась по социальным сетям, и она начала лидировать в конкурсе.

После этого организаторы решили аннулировать результаты голосования и снять номинацию из конкурса потому, что оно «стало нечестным».

Теперь пользователи атакуют организаторов: они оскорбляют и грозятся разнести дворец культуры, в котором будет проходить финальное шоу, сообщает E1.RU.

