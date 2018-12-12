Депутаты в Грузии подрались во время обсуждения итогов выборов: видео

Депутаты грузинского парламента устроили потасовку во время пленарного заседания. Видео с дракой было опубликовано в Сети.

Потасовка началась с того, что лидер оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили назвала период правления бывшей правящей партии «Единое национальное движение» преступным режимом. Ей ответил депутат от данной партии Ника Мелия. Инашвили подбежала к нему, ударила по столу и швырнула ему в лицо бумаги.

На кадрах видно, как парламентарии эмоционально разговаривают, после чего набрасываются друг на друга. В потасовке участвовали и представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

По данным местных СМИ, предметом спора стали итоги президентских выборов, так как «Нацдвижение» отказалось признать победу Саломе Зурабишвили, инаугурация которой состоится 16 декабря.