Участница «Новой Звезды-2019» из Бурятии объединила электронную музыку и народные песни

«Звезда» продолжает знакомить телезрителей с участниками вокального конкурса «Новая Звезда-2019». Среди музыкантов, попавших в отборочный тур, представительница Бурятии Дулма Сунрапова.

Еще будучи ребенком она решила, что будет петь только на родном языке. Бурятские народные песни исполняла ее бабушка, отец выступал в национальном ансамбле.

Исполнением народных песен под электронную музыку Дулма Сунрапова сначала покорила сцены Улан-Удэ, затем - монгольский Улан-Батор, после чего добралась до Якутска. Теперь свою малую родину эта конкурсантка «Новой Звезды-2019» собирается воспеть в Москве.

Участница состязания рассказала, какую песню она планирует исполнить на конкурсе.

«Песня называется Алтргана. Алтргана – это кустарник, который олицетворяет дух бурятского народа. Он растет в сложных климатических условиях. Выдерживает и грозу, и стужу, и холод», - объясняет девушка.

Всего в конкурсе «Новая Звезда-2019» принимают участие исполнители из 85 регионов России. На одной сцене встретятся яркие вокалисты, каждый из которых будет представлять свой родной край. Оценивать конкурсантов будут именитые члены жюри. А финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны.