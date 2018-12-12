Чиновника Ространснадзора уволили за покупку его супругой 66 машин

Сотрудника Ространснадзора уволили, после того как прокуроры обнаружили у его жены 66 машин. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

Стоимость автомобильного парка оценивается в 400 миллионов рублей. По результатам проверки выяснилось, что доходы семьи не позволили бы купить такое большое число автомобилей.

Чайка также рассказал, что в этом году в суды направлены иски об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества чиновников почти на четыре миллиарда рублей. По его словам, некоторых государственных служащих после прокурорских проверок уволили.

Чаще всего служащие скрывали информацию о недвижимости и машинах, находящихся в собственности у них и у их родственников.

В 2018 году лишились постов 908 должностных лиц, к которым было утрачено доверие. В 2017 году их количество составило 1,2 тысячи человек.