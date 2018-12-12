Причина появления дыры в «Союзе» так и осталась загадкой

Глава корпорации «Роскосмос» Сергей Рогозин огласил итоги операции по вскрытию метеоритной защиты корабля «Союз» и обследованию отверстия в бытовом отсеке корабля, проведенной накануне космонавтами при выходе в открытый космос.

По словам Рогозина, происхождение отверстия так и остается загадкой: по-прежнему не ясно, было оно просверлено на Земле или в космосе. Космонавты увидели отверстие и взяли образцы герметика вокруг него.

«Либо это внутренний герметик, которым космонавты заделали отверстие, когда шла утечка, либо это внешний герметик», - пояснил Рогозин.

При этом глава Роскосмоса добавил, что химический анализ проб будет проведен, когда корабль «Союз» вернется на Землю 20 декабря.

Напомним, российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования «Союза МС-09» и обнаружили отверстие при вскрытии обшивки бытового отсека. Кононенко увидел дыру сбоку, когда отогнул лист метеоритной защиты ножом. По его словам, отверстие похоже на «расползшегося паука».