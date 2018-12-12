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Депутаты предложили штрафовать за проезд с кофе в метро

Василиса Морозова
16:43 12.12.2018
В парламенте Москвы могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками.
Депутаты предложили штрафовать за проезд с кофе в метро
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Мосгордуме предложили увеличить штраф за проезд с кофе в московском метро, а также другими открытыми напитками в специальных стаканчиках.

По словам зампредседателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, на данное время в правилах метрополитена такой формулировки нет. Там говорится, что за проезд в пачкающей одежде, а также с багажом, который имеет неприятный запах или может пачкать пассажиров, предусматривается штраф в размере 100 рублей.

Он пояснил, что стакан, как правило, закрыт крышкой, но при резком торможении поезда человек может сжать его рукой, поэтому напиток все равно прольется.

«Штраф должен стимулировать гражданина, чтобы он не нарушал правила, а такой формат с кофе "с собой" стал действительно популярным», - отметил депутат.

Семенников добавил, что любое законодательное решение должно обсуждаться с горожанами, поскольку размер штрафа стал неактуальным, а «нарушения» с кофе наоборот увеличились.

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