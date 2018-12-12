Южная Осетия и Крым остались без света

В ночь на 12 декабря на Крым обрушились сильный дождь, снег и ветер, из-за этого в ряде крымских населенных пунктов пропал свет. В настоящее время на полуострове оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом сообщается на сайте «Крымэнерго».

«Работы осложнены ограниченным доступом техники к отдельным объектам по причине отложения мокрого снега и гололедицы», - говорится в сообщении организации.

По данным ТАСС, около 63 тысяч человек в 50 населенных пунктах Крыма оставались без света более получаса сегодня ночью.

Южная Осетия также осталась без электроэнергии после аварии, произошедшей на ЛЭП из-за снегопада. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев, сообщает ТАСС.

«Южная Осетия осталась без света из-за аварии в горах Северной Осетии. Из-за сильного снегопада на североосетинском участке ЛЭП произошла авария», - заявил он.

Габараев добавил, что сейчас специалисты ищут место поломки.

В ситуационном центре Минэнерго рассказали, что без света остались почти 63,5 тысячи людей.