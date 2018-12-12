Теплоход с пассажирами выкинуло на берег во время урагана под Новороссийском

В ночь на 12 декабря теплоход сель на мель под Новороссийском во время шторма, пишет портал «Кубанские новости».

Как отмечает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, инцидент произошел с теплоходом Rio под флагом Того (государство в Западной Африке). На борту находился 21 человек, из которых никто не пострадал.

Капитан судна запросил буксировку для прохода в порт, однако из-за непогоды буксиры не смогли выйти на помощь к судну. Отмечается, что видимых повреждений корпуса нет.

По данным портала, на помощь теплоходу был направлен буксир «Торопливый».