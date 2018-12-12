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Врач-онколог опроверг теорию о «заразности» рака

Лина Давыдова
17:46 12.12.2018
Врач-онколог Алексей Масчан в программе «Между тем» объяснил, можно ли заразиться раком, и почему часть онкобольных детей отправляют на амбулаторное лечение.

Врач-онколог, заместитель генерального директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан прокомментировал инцидент с попыткой выселения больных раком из многоквартирного дома. В интервью «Звезде» Масчан объяснил, что заразиться раком невозможно.

«Прежде всего, я хочу сказать, что хуже лжи может быть только полуправда. Дело в том, что есть вирусы, которые при системном многолетнем персистировании в организме человека могут приводить косвенно к развитию опухолей. И мы эти вирусы знаем очень хорошо. Прежде всего, это папилломавирусы, которые вызывают различного рода опухоли женской половой сферы. Но вирусов, которые при прямом контакте вызывали непосредственно рак через короткое количество времени, просто не существует. Поэтому мы с абсолютной уверенностью говорим, что рак не заразен, и опухолевые больные не заразны. Их не надо сторониться, никакого вреда они нам не несут», - подчеркнул врач в программе «Между тем».

В то же время он добавил, что специалисты действительно изучали инфекционную природу рака и пришли к выводу, что ни один вирус не способен напрямую вызвать онкологию.

«Есть очень много серьезных исследований, поскольку вирусная природа рака и инфекционная природа рака обсуждается наверное столько, сколько известны вирусы и бактерии... В настоящий момент можно сказать, что некоторые бактерии и вирусы при очень долгом существовании с нами могут способствовать возникновению рака, но ни одна бактерия и ни один вирус не могут напрямую этого сделать», - отметил Масчан.

Многие онкобольные дети находятся на амбулаторном лечении. Часть из них поселяются в пансионатах при клиниках, но мест там хватает не для всех. Именно поэтому и возникает необходимость поиска жилья недалеко от клиники. Квартиры подыскивают и оплачивают их аренду благотворительные организации.

«В том пансионате, который есть у нас, семьи живут компактно - по три семьи в каждом блоке, у каждой своя комната со своим санузлом и общая кухня. Примерно то же самое происходит и в этих квартирах», - рассказал врач.

Масчан также объяснил, почему многих детей переводят на амбулаторное лечение.

«Раньше дети по полгода и по году находились в больнице. И оказалось, что это крайне плохо. Потому что дети, которые находятся в больнице, они, как мы называем, колонизируются с так называемой флорой и бактериями, которые устойчивы к антибиотикам. Вот это самая большая проблема пребывания в стационарах. Лучше их выводить из больничной среды, которая для них является заведомо более безопасной, там нормальные бактерии, которые заселяют их кишечник, слизистую полости носа и рта. И они как бы становятся по своим микробиологическим характеристикам похожи на нас, и если у них развивается инфекция, то она гораздо менее опасна», - рассказал врач.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту сбора подписей за выселение семьи с онкобольными детьми в многоэтажке Москвы. Инициатором этой идеи стала старшая по подъезду одного из жилых домов. В письме женщина указала, что рак является опасным инфекционным заболеванием, и дети могут быть заразны. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. А Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал позицию жительницы многоэтажки «средневековой» и даже «людоедской».

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