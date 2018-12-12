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В Госдуме предложили наказывать за выражение неуважения к государству в Сети

Валентина Пескова
16:55 12.12.2018
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
В Госдуме предложили наказывать за выражение неуважения к государству в Сети
Фото: duma.gov.ru

Законопроект, предусматривающий административную ответственность за распространение в Интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство, внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Авторами документа выступили трое человек - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

«Не вызывает сомнений, что Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», - цитирует Клишаса РИА Новости.

По мнению инициаторов проекта, в обществе уже сформировалось «понимание» того, что Интернет запрещено использовать для распространения наркотиков, детской порнографии и других преступлений. Наряду с этим в обществе должно сформироваться отношение и к другим ценностям. Так, статью «Мелкое хулиганство» предложено дополнить ответственностью за распространение в сети материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

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