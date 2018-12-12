Селфи с Марса: зонд InSight сфотографировал себя на Красной планете

Посадочный модуль InSight прислал первые селфи с Марса, которые он сделал с помощью камеры, установленной в его роботизированной «руке». Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Данные снимки помогут специалистам выбрать место для работ по бурению. Они отметили, что на поверхности отсутствуют крупные булыжники, а также нет холмов и ям. Поэтому они пришли к выводу, что работе инструментов «ничего не угрожает», рассказал руководитель миссии InSight в NASA Брюс Банердт.

«Если бы мы находились не на Марсе, это место показалось бы всем очень скучным, однако мы очень рады тому, что нам удалось сесть в столь удачной точке», - добавил он.

Напомним, в конце ноября модуль InSight успешно приземлился на Марсе, на равнение Элизий. Планируется установить геофизический термометр в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Красной планеты. Приборы зонда будут отслеживать колебания вращения планеты, а также работает сейсмограф.

Зонд уже развернул солнечные батареи и передал фотографии поверхности Марса на Землю. В ближайшее время эксперты выберут участки грунта, которые будут изучать с помощью «руки» посадочного модуля.