Путин предложил организовать дополнительные выплаты ветеранам ВОВ

Оказывать дополнительную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны предложил президент России Владимир Путин. С таким заявлением он выступил на встрече в Кремле, в ходе которой обсуждалась подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы.

«Все обязательства со стороны государства должны четко, неукоснительно выполняться. Власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», - заявил Путин.

На совещании была озвучена сумма дополнительной материальной помощи ветеранам ВОВ. Ее назвала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для участников ВОВ», - сказала Голикова.

В совещании приняли участие члены правительства и обеих палат парламента, руководители органов исполнительной власти, а также представители ветеранских и молодежных организаций.