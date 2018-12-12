Госдума устранила несправедливость в случае с льготной оплатой штрафов

Госдума решила законодательно устранить несправедливость в отношении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД. Согласно новому закону, водители-штрафники смогут оплатить штраф с 50-процентной скидкой даже после установленного льготного периода в 20 дней.

Правда, подразумеваются те случаи, когда водителю приходит постановление о штрафе спустя 20 дней после его назначения. Сейчас в таких случаях оплачивать штраф со скидкой не разрешено.

Новый закон эту несправедливость должен устранить.