Госдума устранила несправедливость в случае с льготной оплатой штрафов
Теперь оплатить штраф со скидкой можно будет, даже если уведомление о нем пришло спустя установленный льготный период в 20 дней.
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Госдума решила законодательно устранить несправедливость в отношении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД. Согласно новому закону, водители-штрафники смогут оплатить штраф с 50-процентной скидкой даже после установленного льготного периода в 20 дней.
Правда, подразумеваются те случаи, когда водителю приходит постановление о штрафе спустя 20 дней после его назначения. Сейчас в таких случаях оплачивать штраф со скидкой не разрешено.
Новый закон эту несправедливость должен устранить.