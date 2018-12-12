«Росконтроль» назвал лучшее в России сливочное масло

Эксперты «Росконтроля» подвели итоги по исследованию сливочного масла. Результаты экспертизы опубликованы на сайте организации.

Всего специалистами было проверено 37 брендов по 46 показателям безопасности и качества. Продукцию шести торговых марок эксперты признали качественной, 14 брендов оказались в списке товаров с замечаниями, 17 марок «Росконтроль» поместил в черный список.

Одной из главных причин попадания в черный список является фальсификация, в том числе с использованием потенциально опасных для здоровья человека ингредиентов - свиного и говяжьего жира. В продукции брендов «Кубанский молочник» и «То самое масло» специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, что является признаком фекального загрязнения.

В черном списке «Росконтроля» значатся масло под брендами: «Родная кухня», «Число му», «Искренне ваш», «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Солнечная долина», «Посейдон сервис», «Выбор хозяйки», «Балтком», «Сернурский сырзавод» и «Крестьянские узоры».

«Росконтроль» рекомендует к покупке сливочное масло следующих брендов: «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Экомилк», «Радость вкуса», Valuiki и «Белорусское».