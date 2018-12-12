Роскомнадзор может заблокировать Google

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента в закон внесут изменения, с помощью которых поисковик будет заблокирован.

В настоящее время закон предусматривает штраф в размере до 700 тысяч рублей за данное нарушение.

«Если штрафные санкции не подействуют на поведение компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено», - подчеркнул он.

Субботин отметил, что поправки могут быть внесены в 149-й федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которым регулируется вся интернет-отрасль. Россия обязывает американский поисковик исключить из выдачи данные о суициде, а также наркотиках и экстремизме, терроризме и порнографии, пишет «Интерфакс».

Напомним, Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент. Поисковик, как отметили в ведомстве, не подключился к реестру запрещенной в РФ информации.