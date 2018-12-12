В России узаконили любительскую рыбалку

Пленарное заседание Госдумы сегодня принесло хорошие новости для тех, кто увлекается ловлей рыбы. Депутаты приняли закон о любительской рыбалке, таким образом закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность для использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как отметил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 миллионов.

В первом чтении документ был принят еще в 2013 году, однако тогда в нем возникли некоторые спорные моменты. Сейчас же удалось достигнуть компромисса между всеми сторонами. Закон закрепляет право граждан свободно и бесплатно заниматься любительской ловлей рыбы на водных объектах общего пользования, исключая водные объекты, предоставленные для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Что касается ограничений, закон запрещает использование электроудочек и ограничивает продажу сетей.

Кроме того, во втором его чтении ввелось понятие «суточной нормы» вылова – данная мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов. Появился запрет на использование жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей. Однако, как уже говорилось, исключение сделано для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени.