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Антициклон: на Москву идут 18-градусные морозы

Василиса Морозова
14:56 12.12.2018
Синоптики обещают, что похолодание начнется уже предстоящей ночью.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Сильные морозы до 18 градусов ниже нуля придут в столицу к выходным, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Приходит мощный антициклон. Сейчас температура выше нормы на 6-7 градусов, к выходным температура будет ниже нормы на 7 градусов. Настоящая морозная погода», - сказал синоптик.

По его словам, над столицей будет находиться самый центр мощнейшего антициклона, в связи с чем будет происходить выхолаживание воздуха.

«Ночью в воскресенье температура будет на 16-17 градусов ниже нуля. Днем будет ниже -10.. -11 градусов. Связано это будет с тем, что над Москвой будет находиться центр мощного антициклона. Ночью воздух будет охлаждаться, а днем солнце будет, но не станет греть», - добавил Вильфанд.

В начале следующей недели мороз сохранится. Днем в понедельник, 17 декабря, ожидается -11 градусов, а ночью столбик термометра упадет до -15 градусов.

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