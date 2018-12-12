В Google назвали самые популярные поисковые запросы 2018 года

Компания Google назвала самые популярные поисковые запросы в России в 2018 году. Запросы были разделены на несколько групп.

На первом месте в разделе «События» оказался чемпионат мира по футболу, на втором - Олимпиада в Южной Корее, на третьем - крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, на четвертом месте - бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, на пятом - президентские выборы в России. Далее по списку идут нападение на колледж в Керчи, чемпионат мира по хоккею, крушение самолета Ан-148 в Подмосковье, свадьба принца Гарри, а замыкает десятку популярных запросов - затмение 27 июля.

В разделе «Люди» самыми популярными персонами оказались российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, жена принца Гарри Меган Маркл, автор книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настя Рыбка, бизнесмен и политик Павел Грудинин, хорватский президент Колинда Грабар-Китарович. За ними следуют футболист Александр Кокорин, фигуристка Алина Загитова, основатель SpaceX Илон Маск, боец UFC Конор Макгрегор и исполнительница Монеточка.

Жителей России интересовала информация о тех, кто ушел из жизни в 2018 году. В пятерку умерших знаменитостей вошли ученый Стивен Хокинг, певец Иосиф Кобзон, американский рэпер XXXtentacion, артист Олег Табаков и создатель комиксов Marvel Стэн Ли. В десятке также оказались актер Николай Караченцов, диджей Avicii, исполнитель Евгений Осин, фигурист Денис Тен, а также актриса и певица Людмила Сенчина.

Россияне с помощью Google пытались понять, как стать профессионалом определенного дела. Больше запросов пришлось на блогера, модель, наблюдателя на выборах, программиста и космонавта. В Рунете также оказались популярными запросы - как стать судьей, волонтером, тренером по фитнесу, фотографом и стюардессой.

Ранее главные поисковые запросы 2018 года озвучил «Яндекс».