В Ярославле открылся Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

В Ярославле с 11 по 14 декабря проходит Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проводится каждый год по распоряжению президента.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие министр просвещения РФ Ольга Васильева и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Форум проводится с целью помочь талантливой молодежи выбрать, чем они хотят заниматься, в каком направлении им дальше работать.

На форуме присутствует более 500 талантливых школьников и 150 известных педагогов со всей страны, среди них победители олимпиад, всероссийских технических конкурсов, юные изобретатели.

Школьники работают в лабораториях, посещают лекции ведущих экспертов о перспективных направлениях освоения космического пространства, материалах для медицины, финансовой грамотности и выборе профессии.

Работа Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле традиционно будет организована по шести направлениям: Энергетика, Транспорт, Здоровье, Космос, Информационные технологии, Новые материалы.