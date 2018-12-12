В Кремле оценили принятую в США резолюцию по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятую в Соединенных Штатах резолюцию против «Северного потока-2».

По его словам, у проекта «Северный поток-2» есть ряд конкурентных преимуществ, но таким образом США пытаются помешать его реализации, используя все «допустимые и недопустимые методы, которые являются не чем иным, как камуфлированием недобросовестной конкуренции».

Как заявил Песков, в действиях палаты представителей нет ничего нового, такая же позиция была озвучена и на уровне американского президента, и на уровне госдепартамента, «это последовательная линия».

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно приняла резолюцию, которая направлена против «Северного потока-2». В частности, в документе говорилось, что трубопровод является «серьезным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США».