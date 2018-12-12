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Путин потребовал выяснить причины отмены рэп-концертов

Александра Арсентьева
13:53 12.12.2018
В связи с информацией об отмене концертов был направлен запрос в московскую прокуратуру.
Путин потребовал выяснить причины отмены рэп-концертов
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) российский президент Владимир Путин выразил мнение, что необходимо выяснять причины отмены концертов рэп-исполнителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

«Для президента это был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», - заявила она, отвечая на вопрос журналиста, удалось ли узнать причины отмены концертов рэперов.

Также омбудсмен сообщила, что в связи с информацией об отмене концертов был направлен запрос в московскую прокуратуру. Москалькова добавила, что готова и далее заниматься этим вопросом, если ей поступит больше сведений или документов.

Напомним, в последние несколько недель в регионах России было отменено несколько концертов рэп-исполнителей, в частности Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».

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