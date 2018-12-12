В Кремле прокомментировали травлю семей с онкобольными детьми в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что жильцы одного из многоквартирных домов выступали против сдачи жилья семьям с онкобольными детьми, чтобы «не заразиться раком».

Он отметил, что в Кремле знают об этой новости и выражают сожаление, однако администрация президента не может заниматься этим вопросом.

«Можем выразить сожаление. Надеемся, что жители познакомятся с информацией об онкологии», - сказал Песков.

Ранее большой резонанс вызвала новость о том, что жительница одного из московских домов стала собирать с соседей подписи под петицией с требованием запретить сдавать квартиру семьям с онкологически больными детьми, поскольку она считает, что рак является заразным заболеванием.

Многие жильцы, подписавшиеся под петицией, после получения информации об онкологии раскаялись в том, что стали участниками травли детей, попавших в беду.