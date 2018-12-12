В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о начале «войны» с Россией

Москва не согласна с оценкой инцидента в Керченском проливе, которую озвучил президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, речь идет о провокации со стороны Украины и о грубом нарушении государственной границы России с вытекающими «последствиями для нарушителей и нарушающей стороны».

Пресс-секретарь президента отметил, что такие действия Киева объясняются предстоящими выборами президента. В данном случае, как заявил Песков, видно продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага для достижения внутриэлекторальных целей.

Украинские моряки выполняли приказ нарушить российскую границу. Сейчас выясняется, что именно произошло в Керченском проливе, идет следствие, и поэтому моряки задержаны как нарушители границы РФ, заявил Песков.

«То есть по сути то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что у них был целенаправленный приказ нарушить государственную границу РФ», - сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на комментарий журналиста, который заявил, что украинские моряки выполняли приказ и данный инцидент можно расценить как «войну между двумя странами».

Напомним, 11 декабря в эфире телеканала Fox News Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

Двадцать пятого ноября украинские корабли нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.