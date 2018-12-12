Поддержавшие петицию за выселение больных раком в Москве раскаялись

Информация о том, что семьи с онкобольными детьми съехали из квартиры в Коньково из-за травли со стороны соседей, не соответствует действительности. Об этом рассказала «Звезде» глава фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

По ее словам, квартиру временно покинула только семья, которая закончила курс лечения, но она вернется в Москву через некоторое время.

Глава фонда рассказала, что многие соседи, поставившие подписи под петицией, когда получили больше информации об онкологических заболеваниях, пожалели, что участвовали в травле больных раком людей. Шергова добавила, что фонд продолжит снимать квартиру в Коньково.

«Фонд продолжает арендовать эту квартиру, пока хозяйка согласна ее нам сдавать. Я надеюсь, что все разъяснения врачей о том, что рак не заразен, убедительны для тех, кто не обладал той самой информацией и, не подумав, поставил подпись под той самой петицией», - пояснила она.

Ранее большой резонанс вызвала новость о том, что жительница одного из московских домов стала собирать с соседей подписи под петицией с требованием запретить сдавать квартиру семьям с онкологически больными детьми, поскольку она считает, что рак является заразным заболеванием.