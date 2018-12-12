«Яндекс.Карты» случайно раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

Сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное местоположение 300 военных объектов Турции и Израиля, а также двух военных баз НАТО.

Сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда обнаружил, что картографический сервис замылил некоторые участки на территории этих государств. Он сопоставил эти участки с изображениями с Google Earth и обнаружил множество крупных аэродромов, портов, бункеров, хранилищ и казарм.

В список скрытых от посторонних глаз объектов попала авиабаза «Инджирлик» в Турции, на которой хранятся ядерные гравитационные бомбы США B61, сообщается на сайте FAS.

Корд также отметил, что на «Яндекс.Картах» он не нашел ни одного российского военного объекта, замыленного таким же образом. Кроме того, территория Сирии на карте представлена в крайне низком качестве и рассмотреть на ней что-либо почти невозможно.

Работник FAS предположил, что размытия на картах могли появиться по требованию израильских и турецких военных, однако, по мнению Корда, такой способ скрыть местоположение наоборот, привлекает внимание к секретным объектам.