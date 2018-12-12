Самолет с министром обороны Болгарии экстренно сел в Вене

В аэропорту Вены совершил экстренную посадку лайнера болгарского авиаперевозчика Bulgaria Air с вице-премьером и главой минобороны Болгарии Красимиром Каракачановым на борту. Об этом сообщает Radio Bulgaria.

Происшествие случилось 12 декабря во время перелета из Софии в Брюссель. Командир воздушного судна сообщил о необходимости экстренной посадки, после этого летчики посадили самолет в аэропорту австрийской столицы. Причиной инцидента стало треснувшее стекло в кабине пилотов. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

«Самолет был приземлен профессионально, паники на борту не было», - рассказал после случившегося Каракачанов.

Болгарская авиакомпания отправила резервный борт для того, чтобы доставить делегацию в Брюссель.