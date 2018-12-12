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Ученик распылил перцовый газ в уфимской школе

Андрей Аркадьев
11:57 12.12.2018
После этого 15 школьникам понадобилась медицинская помощь.
Ученик распылил перцовый газ в уфимской школе
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы, Вконтакте

В школе № 101 Демского района в городе Уфа ученик десятого класса предположительно распылил перцовый баллончик на втором этаже здания.

В результате 15 детей обратились за помощью в медпункт, из них восьмерых скорая увезла в токсикологию, при этом пятеро сейчас находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Люди из школы эвакуированы, после проветривания помещений учебный процесс будет возобновлен, сообщает Ufa1.ru.

Выяснилось, что газовый баллончик принесла в школу одна из шестиклассниц. Школьнице подарили его родители в качестве средства самозащиты. Старшеклассники отобрали у девочки баллончик и распылили в воздухе.

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