Врио главы Приморья Олег Кожемяко провел открытый прием граждан

В рамках Общероссийского дня приема граждан врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с жителями региона. Кожемяко задавали широкий круг вопросов, касаемые здравоохранения, транспортной инфраструктуры и детского отдыха.

Мужчина из Владивостока пожаловался на плохое транспортное сообщение с островом Русский. По его словам, в утренние часы особенно тяжело добраться в центр. По результатам обращения Кожемяко поручил рассмотреть возможность запуска парома в летний период и судна на воздушных подушках - в зимний.

Жительница Лесозаводска обратилась к врио губернатора Приморского края при помощи видеосвязи. Ее вопрос касался регулярного подтоплении жилых районов. Главе Лесозаводского городского округа Сергею Михайлову поручили провести работы по очистке и укреплению русел рек в районе до конца текущего года.

В Находке после обращения к Кожемяко должно быть организовано круговое движение на аварийном участке дороги.

Житель Приморья поднял вопрос об оснащении медоборудованием отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. На сегодняшний день в Краевой детской клинической больнице № 1 такого оборудования не хватает. По результатам обсуждения с привлечением и. о. директора департамента здравоохранения Тамары Курченко было дано поручение заложить в бюджет региона 120 миллионов рублей на покупку оборудования.

С обращением по поводу перспективы открытия отделения гемодиализа в больнице Дальнегорска к врио губернатора Приморья дистанционно обратилась жительница этого города. Она рассказала, что ездить за врачебной помощью во Владивосток местным жителям неудобно. В ответ врио губернатора напомнил, что больные, приезжая на гемодиализ в краевой центр, в скором времени могут рассчитывать на государственную компенсацию проезда и проживания.

«Мы говорили, что такие центры будем создавать. Нам поступили денежные средства из Министерства финансов РФ… Мы эти средства предусмотрим и выделим с тем, чтобы создать там этот центр, чтобы он был запущен в 2019 году в первом полугодии», - сказал Кожемяко.

Напомним, Общероссийский прием граждан проходит ежегодно в день Конституции России. В этот день на прием к руководителям органов местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов можно попасть в порядке живой очереди.