Кофе оказался средством против старения мозга

Ученые из Ратгерского университета обнаружили новые полезные свойства кофе. По данным специалистов, этот напиток способен замедлить старение мозга, а также развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, на внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) - жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Исследования показали, что это вещество останавливает накопление в мозге белка, связанного с развитием слабоумия.

Специалисты провели эксперимент на мышах. Грызунов кормили отдельно кофеином и отдельно EHT, однако это не давало эффекта. Выяснилось, что только в сочетании этих двух веществ можно предотвратить развитие вредного для мозга белка. Ученые уверены, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.