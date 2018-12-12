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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

Александра Арсентьева
10:48 12.12.2018
Как заявили в ведомстве, в общем объеме изъятых из продажи консервов доля рыбной продукции составляет почти 10%.
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы
Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как надо выбирать консервы. В ведомстве отметили, что в данных продуктах наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, которое определяют их качество.

Упаковка качественной рыбной консервы должна сопровождаться маркировкой, которая включает информацию о наименовании продукции, местенахождения изготовителя, сроке годности, дате производства, массе нетто, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Обязательно на упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза», - сказано в сообщении.

Если рыбные консервы изготовлены из мороженой рыбы, в маркировке обязательно должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

В Роспотребнадзоре также заявили, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, которые соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» и Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По данным ведомства, в общем объеме изъятых из продажи консервов доля рыбной продукции составляет почти 10%.

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