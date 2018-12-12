В Ленинградской области экстремал спрыгнул с крыши 27-этажки: видео

В поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области экстремал совершил прыжок с парашютом с крыши высотного дома, расположенного по улице Новая.

Отважный молодой человек спустился вниз с 27-го этажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как бейсджампер взбирается на крышу, совершает подготовительную работу и прыгает вниз.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вскоре после прыжка раскрывается парашют. Судя по видео, полет для молодого человека закончился благополучно.