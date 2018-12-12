Порошенко заявил о начале «войны» с Россией

Украинский президент Петр Порошенко, комментируя в эфире телеканала Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Российской Федерацией.

Видеозапись интервью Порошенко опубликована на его странице в социальной сети Facebook.

«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», - сказал украинский лидер.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали. Моряков, которые принимали участие в провокации, арестовали, им предъявлено обвинение. Украинский президент назвал его спектаклем и фарсом. Также Порошенко пообещал вести борьбу, чтобы вытащить украинских моряков из тюрем России.