Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Министерство здравоохранения России разработало памятку, где разъясняются права российских граждан на оказание бесплатной медицинской помощи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы российского Минздрава Виталия Флека.

«В этой памятке есть раздел, который так и называется - "Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь"», - приводит агентство его слова.

Флек подчеркнул, что памятка написана доступным языком, в ней рассказано, как получить в России бесплатную медицинскую помощь, если права пациента нарушены.

В памятке есть информация о том, куда обращаться при отказе в предоставлении лекарств, входящих в программу госгарантий.

Представитель ведомства добавил, что контроль за соблюдением прав онкологических пациентов на бесплатную медицинскую помощь в России будет ужесточен.