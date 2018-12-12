Задержан еще один участник нападения на подразделение Псковской дивизии ВДВ

Следователи СК РФ и сотрудники ФСБ задержали еще одного участника нападения на подразделение Псковской дивизии ВДВ, которое было совершено в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как уточнили в ведомстве, задержанного мужчину зовут Шамиль Казбулатов, он является членом банды Шамиля Басаева.

«Принимаются меры для установления других участников нападения», - заключили в Следственном комитете.

В результате нападения на поздразделение Псковской дивизии ВДВ погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

Ранее, 29 ноября, были задержаны еще двое участников нападения на дивизию - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев.