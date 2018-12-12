«Чеченский Халк» подрался с блогером в Москве: видео

Уроженец Чечни, который получил прозвище «Чеченский Халк» после того, как накачал шею до более полуметра в диаметре, подрался в одном из столичных торговых центров с украинским блогером Филиппом Марвиным.

На, кадрах которые опубликованы в Сети, видно, что двое молодых людей о чем-то разговаривают, но неожиданно чеченский юноша исподтишка толкает в горло своего оппонента. После этого между «Халком» и Марвиным завязывается драка. Молодые люди обмениваются ударами, но вскоре один из товарищей кавказца и менеджер блогера разнимают дерущихся.

Марвин объяснил, что приехал в российскую столицу для участия в шоу и узнал, что в Москве находится Тамаев. Чеченец давно провоцировал конфликт, хотел о чем-то поговорить и «разобраться» с оппонентом. Украинский блогер же объяснил, что не планировал в тот день драться, тем более в торговом центре, но пришел на встречу, поскольку этого хотел спортсмен.

Когда молодые люди встретились, между ними произошла словесная перепалка, затем Тамаев толкнул оппонента. После этого они стали наносить друг другу удары ногами, пока их не разняли друзья. Пользователи социальных сетей осудили поведение Тамаева и посоветовали ему продолжать заниматься спортом, а не распускать руки на камеру.