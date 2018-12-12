В Москве в канун Нового года поженятся десятки пар

Сразу 50 пар сыграют свадьбу в Москве в канун Нового года - 31 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

в 2018 году 31 декабря приходится на понедельник, который является для органов ЗАГСа выходным днем. По этой причине торжественные церемонии будут проходить только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания №5.

«Регистрация брака в канун всеми любимого праздника придает молодым людям дополнительную уверенность в том, что они смогут построить счастливую семью», - отметила начальник Управления ЗАГСа Москвы Елена Ефремова.

Первые свадьбы в 2019 году в Москве будут сыграны 5 января. В этот день зарегистрируют отношения 60 пар.