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Цена европейского газа для Украины побила рекорд

Андрей Аркадьев
08:48 12.12.2018
В ноябре 2018 года Украина закупала газ по рекордно высокой цене.
Цена европейского газа для Украины побила рекорд
Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Стоимость европейского природного газа для Украины установила новый рекорд. Если в сентябре цена за одну тысячу кубометров топлива составляла 8490,3 гривны, а в октябре - 9059,1, то в ноябре Киев закупал его уже за 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.

Об этом сообщает Минэкономразвития и торговли Украины. Отметим, что еще в марте в «Нафтогазе Украины», что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.

Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать газ у России. В 2016–2017 годах Киев не использовал российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, который закупил в Европе по реверсной схеме.

Ранее в ряде украинских городов прошли акции протеста из-за срыва отопительного сезона, сопровождавшиеся беспорядками.

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