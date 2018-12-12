Цена европейского газа для Украины побила рекорд

Стоимость европейского природного газа для Украины установила новый рекорд. Если в сентябре цена за одну тысячу кубометров топлива составляла 8490,3 гривны, а в октябре - 9059,1, то в ноябре Киев закупал его уже за 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.

Об этом сообщает Минэкономразвития и торговли Украины. Отметим, что еще в марте в «Нафтогазе Украины», что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.

Украина в ноябре 2015 года прекратила закупать газ у России. В 2016–2017 годах Киев не использовал российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, который закупил в Европе по реверсной схеме.

Ранее в ряде украинских городов прошли акции протеста из-за срыва отопительного сезона, сопровождавшиеся беспорядками.