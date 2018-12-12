В Москве пропала украинская журналистка

В Москва пропала журналистка из Львова Елена Бойко, известная по участию в эфирах ток-шоу различных телеканалов и расследованию деятельности экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил «Ридус».

Журналист Руслан Осташко, сообщивший журналистам об исчезновении Бойко, уточнил, что она не выходит на связь уже два дня. В полиции, по его словам, ничего не известно о ее возможном местонахождении.

«Ридус» добавляет, что депутат Госдумы Сергей Шаргунов готовит запрос в правоохранительные органы о местонахождении Бойко.

Осташко предполагает, что у Бойко могли быть проблемы, связанные именно с ее расследованием деятельности Вороненкова.

«У Максаковой (вдовы Вороненкова) остались связи с влиятельными людьми, которым работа Бойко могла не понравиться», - утверждается в публикации.

Денис Вороненков и Мария Максакова уехали из России на Украину в 2016 году. Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года.