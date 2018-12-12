Последний «звездный дождь» года: метеорный поток Геминиды озарит ночное небо 14 декабря

В ночь с 13 на 14 декабря достигнет наибольшей активности метеорный поток Геминиды, когда жители Земли могут увидеть желтые огоньки невооруженным глазом. Метеоры проходят через созвездие Близнецов (лат. Gemini), в честь которого и назван звездопад.

Падающие звезды можно рассмотреть после полуночи и до восхода. Лучше всего наблюдать за небом около двух часов ночи, когда эпицентр звездопада располагается прямо над головой.

В этом году в пике активности можно увидеть от 60 до 120 метеоров в час. В 2011 году было зафиксировано до 200 вспышек в час, что вдвое больше, чем у потока Персеид, который приходится на август, пишет Gismeteo.ru.

Скорость движения Геминид относительно невысокая, она составляет около 35 километров в час. Этого времени достаточно, чтобы жители Замли успели рассмотреть яркие вспышки в ночном зимнем небе. При этом только 2-4% падающих метеоров оставляют за собой светящийся шлейф.