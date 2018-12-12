«Райская трапеза»: в кафе на юго-западе Москвы открыли стрельбу

В кафе «Райская трапеза» на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. Кадры с места ЧП появились в распоряжении «Звезды». Инцидент произошел 11 декабря в 22.30 по московскому времени.

Сидевшая за одним столом группа молодых людей кавказской наружности начала ссориться. В какой-то момент мужчины поднялись и открыли стрельбу. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Мужчины забрали с собой раненого и покинули место преступления. Что стало поводом для конфликта, не известно. На месте работают следователи, ведется поиск злоумышленников.