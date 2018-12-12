Сирийские дети получили тульские пряники к Новому году

Тульские пряники к Новому году получили дети в Сирии. Подарки для тех, кто остался без родителей, привезли сотрудники Центра по примирению враждующих сторон.

Всего на авиабазу Хмеймим было доставлено почти две тонны сладкого груза. По инициативе Министерства обороны РФ его отправили власти Тульской области, а средства собирали сами жители региона.

«Пусть это незначительная такая часть, но это от чистого сердца, это от души, это от жителей Тульской области. Эта акция у нас не первая, мы уже делали подобные. И если бы другие регионы присоединились к нашей инициативе, то это было бы очень здорово», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С авиабазы Хмеймим тульские пряники вместе с другими сладостями отвозят в школы-интернаты. Офицеры Центра в ближайшее время посетят с подарками восемь сирийских провинций.