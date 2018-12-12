СМИ: затравленная семья с онкобольными детьми уехала из дома в Москве

Семья с онкобольными детьми покинула квартиру в одном из московских домов в районе Коньково, передает «Москва 24». Об этом сообщила мать одного из детей, а также соседи. Причины отъезда не сообщаются. Хозяйка, которая сдает эту квартиру, не обладает данной информацией.

Ранее стало известно, что жительница одного из московских домов собирала подписи против соседства в одном подъезде с онкобольными детьми, поскольку считает, что рак является заразным заболеванием.

Старшая по подъезду уже направила запрос в Роспотребнадзор с требованием запретить сдачу квартир таким больным. Эти квартиры сдаются семьям, которые привозят онкологически больных детей на лечение в Москву.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал такую позицию «людоедской» и осудил инициативу жителей. Он пообещал вмешаться в случае возникновения у родителей каких-то юридических проблем.