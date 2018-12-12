Задержанную в Канаде финдиректора Huawei выпустят под залог

Задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу выпустят под залог в десять миллионов канадских долларов ($7 млн), из которых семь миллионов ($5,2 млн) должны быть выплачены наличными.

После этого, по решению Верховного суда провинции Британская Колумбия, Ваньчжоу будет экстрадирована в США, если американская сторона запросит это в течение 60 дней, пишет Global News.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и финдиректор компании, была задержана в аэропорту Ванкувера 1 декабря. Вашингтон обвиняет ее в нарушении торговых санкций США против Ирана, однако сама женщина своей вины не признает.