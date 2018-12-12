Собянин рассказал о графике работы метро и МЦК на праздниках

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике работы метро и МЦК в новогоднюю ночь и на рождество. По словам градоначальника, в ночь с 31 декабря на 1 января эти виды транспорта передут на круглосуточный режим работы.

В рождественскую ночь москвичи и гости столицы смогут воспользоваться метро и МЦК до двух часов.

«Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки», - написал Собянин в своем Twitter.

Ранее в Роструде россиянам напомнили даты новогодних выходных.