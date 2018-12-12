В Великобритании нашли останки предполагаемых вампиров

Британские археологи во время раскопок в городе Поклингтон, графство Йоркшир обнаружили могилы людей, которых современники могли принимать за вампиров. Захоронение датируется III веком до нашей эры.

Ученые заметили, что над мертвыми проводились мистические ритуалы, чтобы они не могли воскреснуть. Это подтверждает проведенный учеными детальный анализ скелетов, пишет The Independent.

Тело молодого мужчины (от 17 до 25 лет) после смерти было прибито девятью копьями ко дну могилы. Как предполагают специалисты, современники сделали это, поскольку опасались, что умерший мог из нее выбраться. В соседней могиле лежало тело женщины – предположительно родственницы или супруги мужчины.

Рядом было найдено еще одно захоронение воина. Возраст мужчины – 60-70 лет, он был погружен в обширную могилу в боевом снаряжении вместе с колесницей, в которую были впряжены две обезглавленных пони. Захоронение окружали кости шести поросят.