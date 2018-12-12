В МВД Франции озвучили число жертв массовой стрельбы в Страсбурге

В результате массовой стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге погибли три человека, 12 получили различные ранения. Эту информацию озвучил глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

По словам главы ведомства, преступник посеял хаос в трех точках города, устраивая стрельбу в разных местах. На данный момент он все еще не задержан, над проблемой работают более 350 полицейских при поддержке вертолетов, район поисков оцеплен.

«Два вертолета, подразделения оперативного реагирования полиции Франции, а также солдаты антитеррористической операции "Сантинель"», - цитирует ТАСС главу МВД страны.

Ранее полиция Страсбурга объявила, что установила личность преступника. Им оказался 29-летний мужчина, уроженец города. Он числился в реестре опасных преступников и именно сегодня утром должен быть арестован полицией, однако стражи порядки не смогли найти мужчину. Вечером он устроил атаку с массовой стрельбой.