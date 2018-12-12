Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

Джеймс Паттерсон стал самым высокооплачиваемым писателем 2018 года по версии журнала Forbes – его доход составил 86 миллионов долларов. Всего в список вошло 11 авторов.

Паттерсон прославился благодаря серии романов об Алексе Кроссе.

Вторую строчку заняла Джоан Роулинг, которая заработала 54 миллиона долларов. В прошлом году она стала лидером, а в этом - книги о Гарри Поттере принесли Роулинг на 41 миллион меньше.

Замыкает тройку богачей Стивен Кинг – его доход составил 27 миллионов долларов. В мае вышел очередной роман автора – «Аутсайдер».

В список также вошли Джон Гришэм ($21 млн), Джефф Кинни ($18,5 млн), Дэн Браун ($18,5 млн), Майкл Вольф ($13 млн), Даниэла Стил ($12 млн), Нора Роберст ($12 млн), Рик Риордан ($10,5 млн) и Эрика Леонард Джеймс ($10,5 млн).

Суммарно эти авторы продали 24,5 миллиона книг только в Штатах, заработав 283 миллионов долларов.