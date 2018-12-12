Против «Северного потока-2» принята резолюция в Палате представителей

В своем Twitter-аккаунте Палата представителей конгресса США сообщила о принятии резолюции о противодействии «Северному потоку-2».

Данный документ был принят единогласно.

Резолюция призывает президента поддержать энергобезопасность Европы через якобы диверсификацию и уменьшение зависимости от российских поставок, а также ввести дополнительные санкции против проекта.

Проект «Северный поток-2» подразумевает сооружение двух ниток газопровода, проведенных от России через Балтийское море в Германию. Мощность системы составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.