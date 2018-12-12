Сотни человек заперли в магазинах и кафе во время атаки в Страсбурге: видео

Люди в торговых центрах, кафе и ресторанах оказались заперты во время атаки стрелка на Рождественской ярмарке в Страсбурге. Все заведения получили предписание заблокировать входы и выходы.

Как сообщил «Звезде» очевидец событий, речь идет о сотнях людей. На несколько часов они оказались заблокированы. Горожан выпустили только после часа ночи по местному времени, когда стражи порядка убедились, что стрелка больше нет в указанном районе.

Сам преступник, чью личность ранее раскрыла полиция, до сих пор не найден, он пустился в бега и по-прежнему вооружен. Для его поимки задействованы 350 силовиков и несколько вертолетов, районы поиска оцеплены.

По последним данным, жертвами массовой стрельбы стали как минимум три человека, более десяти получили ранения, шесть человек находятся в критическом состоянии. Мотивы стрелка неизвестны, однако в полиции сообщили, что 29-летний мужчина находится в реестре опасных преступников и должен был быть арестован еще сегодня утром.